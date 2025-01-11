Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fransa açıklaması dünya basınında gündem oldu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dünkü basın toplantısında Suriye'deki yeni döneme ilişkin vermiş olduğu net mesajlar Fransa başta olmak üzere dünya medyasında geniş yer buldu.

"Amerika'nın arkasına saklanarak söz söyleyen ülkeleri dikkate almıyoruz" ifadesinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın hain terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açıklamasında şöyle konuştu:

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"Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. YPG'ye, hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra 'ben onu destekleyeceğim' demesi değildir. O zaman kendi tutuklularımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya veya Fransa'da herhangi bir ile koyayım. Orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok"

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DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Fransız Haber Ajansı AFP, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını "Türkiye, Fransa'yı eleştirdi. Suriye'nin kuzeydoğusunda tek muhatabının ABD olduğunu söyledi" başlığıyla servis etti.

AFP'de yer alan habere göre, Türkiye'nin en üst düzey diplomatı, yaptığı açıklamada, Fransız askerlerinin Suriye'de bir rol üstlenmesini mümkün görmeyerek, Türkiye'nin PKK'ya karşı askeri harekâtını sadece ABD ile müzakere ettiklerini söyledi.

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'i Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelmekle suçladı" diyen AFP, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Fransa'yı Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ militanları geri almaya çağırdı" dediği belirtildi.

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Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını "Türkiye, Fransa'nın Fransız teröristleri Suriye'den çıkarması gerektiğini söyledi" başlığı ile okuyucularına ulaştırdı.

Le Monde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın "Maalesef Amerikalı dostlarımız ve bazı Avrupalı dostlarımız, diğer teröristleri hapiste tutmak için bir terör örgütünü kullanıyorlar" ifadelerini kullandığı röportajı, terör örgütü YPG’nin tek görevinin “DEAŞ tutuklularını hapiste tutmak” olduğunu söyledi ifadesiyle hatırlattı.

Fransa'nın önde gelen bir başka gazetelerinden Le Figaro ise, "Türk diplomasisi başkanı Hakan Fidan, basın toplantısı düzenledi. Fidan, 'Fransa'nın yapacağı bir şey varsa o da kendi vatandaşlarını alıp kendi hapishanelerine götürüp yargılamaktır' dedi" ifadelerine yer verdi.

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"TÜRKİYE TAVRINI KOYDU"

Fransa'dan yayın yapan uluslararası radyo RFI, "Türkiye Paris'e, Suriye'deki Fransız teröristleri geri alması çağrısında bulundu" dedi.

RFI, "Türk diplomasisinin başındaki isim Hakan Fidan, 10 Ocak Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Paris'in Suriyeli terör güçlerine verdiği desteğe atıfta bulunarak Fransa'nın ülkesinin güvenliğini dikkate almadığını iddia etti" ifadesini kullandı.

Fransa'da yayın yapan haber kanalı BFMTV de, "Hakan Fidan, Cuma günü Fransa'ya, Suriye'de hapsedilen Fransız DEAŞ'lılara atıfta bulunarak, 'kendi vatandaşlarını alıp yargılanmaları için kendi hapishanelerine getirmeleri' çağrısında bulundu" sözleriyle aktardı.

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