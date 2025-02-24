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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklama

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#Hakan Fidan#Ukrayna#NATO
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Ukraynanın NATO üyeliği ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 08:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve "Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımına ilişkin, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız." dedi.

Fidan, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UKRAYNA SORUSUNA CEVAP VERDİ

Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusundaki ABD yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soruya Fidan, "Önceki yönetimin de Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olup olmadığından emin değilim. O nedenle bu konuda yeni bir politika olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Ukraynanın NATO üyeliği ile ilgili açıklama

Fidan, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, bu konuyu Avrupalı ortakları ve Ukraynalı dostları ile görüştüklerini, Ukrayna'nın sadece NATO üyesi olma uğruna değil, ülkesinin güvenliğini garanti altına almak için de bunu talep ettiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

"GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

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Türkiye'nin Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımı hakkında Fidan, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da açıkladığı resmi duruşumuz bu." ifadelerini kulandı.

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#Hakan Fidan#Ukrayna#NATO

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