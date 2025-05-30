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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Erdoğan'ın ev sahipliğinde görüşülebilir

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Ukrayna#Rusya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 12:04

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi. Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki bir sonraki görüşmenin "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde görüşülebilir" ifadesiyle İstanbul'da gerçekleşebileceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Erdoğanın ev sahipliğinde görüşülebilir

Bakan Fidan, daha önce 2 kez İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerine işaret etti ve bir sonraki görüşmeye İstanbul'un ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Bakan Fidan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması ile müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Erdoğanın ev sahipliğinde görüşülebilir

"YA GÖZ YUMACAĞIZ YA BARIŞA ULAŞACAĞIZ"

Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" 

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#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Ukrayna#Rusya

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