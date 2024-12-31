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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türkiye-AB ilişkileri değerlendirmesi: Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız!

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#Hakan Fidan#Avrupa Birliği#Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Türkiye-AB ilişkileri değerlendirmesi: Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 11:35

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız televizyonu France 24'e yaptığı açıklamada Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi ve "Bizim değerlendirmemiz, genel olarak Türkiye ve Avrupa, özellikle Türkiye ve Fransa, Sarkozy öncesi çizgiye dönülmesi lazım." dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy öncesi çizgiye dönmesi gerektiğini vurgulayarak daha etkin bir bölgesel güç için Türkiye ile Avrupa'nın birleşmesi gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye-AB ilişkileri hakkında Fransız televizyonu France 24'e değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim değerlendirmemiz, genel olarak Türkiye ve Avrupa, özellikle Türkiye ve Fransa, Sarkozy öncesi çizgiye dönülmesi lazım." diyen Fidan, Sarkozy dönemine kadar, Avrupa'nın iki büyük ülkesi olan Almanya ve Fransa'nın siyasi liderlerinin, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Fidan, Sarkozy dönemiyle birlikte Türkiye'nin üyeliğinin, iç siyasetin bir parçası olarak ele alındığını ve Türkiye'ye kimlik siyaseti merceğinden bakılmaya başlandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Türkiye-AB ilişkileri değerlendirmesi: Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız

"EĞER TÜRKİYE 2007 VEYA 2008'DE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE OLSAYDI..."

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Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki yaklaşımın varlığına dikkati çeken Fidan, bunlardan ilkinin, Avrupa'nın Türkiye'yi de içine alarak ve jeostratejik bir tutum sergileyerek kendi bölgesinde kendi ağırlık merkezini oluşturması ve böylece uluslararası kaosa ve jeopolitik risklere karşı daha dirençli hale gelmesi olduğunu söyledi. Fidan, ikinci yaklaşımın ise Avrupa'nın kendi güvenliği için "diğer aktörlere çok bağımlı" kalması olduğunu kaydetti.

"Eğer Türkiye 2007'de veya 2008'de Avrupa Birliği'ne üye olsaydı... Çünkü o zamanlar altın zamanlardı. Çünkü Türkiye'ye bu net yol haritası verildiğinde, AB reformları yoldaydı ve başka hiçbir uluslararası aktör Türkiye'yi tehdit etmiyordu. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından ne kadar iyi davranıldığı ve liyakate dayalı sürecin yolunda olduğunu biliyorlardı ama daha sonra Türkiye'nin üyeliği, Avrupa siyasetinin içindeki kimlik siyaseti tartışmasının bir parçası haline geldi." ifadesini kullanan Fidan, bunun değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Türkiye-AB ilişkileri değerlendirmesi: Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız

"SARKOZY ÖNCESİ ÇİZGİYE GERİ DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

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Fidan, "Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız. Dolayısıyla liyakate dayalı bir üyelik yolu açılmalı. Türkiye bölgede daha etkili bir güç oluşturmak için Avrupa ile birleşmeli." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretine de değinen Fidan, Türkiye-AB arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun başlamasına ilişkin, "Bizim edindiğimiz izlenim, kendisinin böyle bir imkana sahip olmak istediği yönündedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kesinlikle bu yönde ilerlemeye istekli." diye konuştu.

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#Hakan Fidan#Avrupa Birliği#Türkiye

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