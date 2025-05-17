Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suudi Arabistan ziyareti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 18 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a, düzenlenmesi planlanan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı için ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu toplantı, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı

Prens Faysal’ın eş başkanlıklarında düzenlenecek.

Bakan Fidan'ın toplantıda;

İki ülke arasında her alanda hızla gelişen iş birliğinin memnuniyet verici olduğunu,

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini,

İki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu,

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar

karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını,

karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu,

Yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağını,

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğunu,

İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Bakanı Fidan bu vesileyle Suudi Arabistan’ı son bir yıl içinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak. Bakan Fidan, son olarak 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.

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TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİSİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 8 milyar ABD Dolar seviyesinde gerçekleşti.

İki ülke İİT-AL Gazze Temas Grubu kapsamındaki çalışmalar dahil olmak üzere, bölgesel konularda da yakın iş birliği ve diyaloğu sürdürmeye devam etti.

TÜRK-SUUDİ KOORDİNASYON KONSEYİ

iki ülke arasındaki ilişkileri tüm

boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olmuştu.

Konsey’in ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti.

Konsey bünyesinde “Diplomatik ve Siyasi Komite”, “Askeri ve Güvenlik Komitesi”, “Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi”, “Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi” ve “Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi” olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı beş alt komite yer almıştı.