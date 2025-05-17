Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suudi Arabistan ziyareti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 18 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a, düzenlenmesi planlanan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı için ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu toplantı, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
Prens Faysal’ın eş başkanlıklarında düzenlenecek.
Bakan Fidan'ın toplantıda;
Bakanı Fidan bu vesileyle Suudi Arabistan’ı son bir yıl içinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak. Bakan Fidan, son olarak 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.
TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİSİ
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 8 milyar ABD Dolar seviyesinde gerçekleşti.
İki ülke İİT-AL Gazze Temas Grubu kapsamındaki çalışmalar dahil olmak üzere, bölgesel konularda da yakın iş birliği ve diyaloğu sürdürmeye devam etti.
TÜRK-SUUDİ KOORDİNASYON KONSEYİ
iki ülke arasındaki ilişkileri tüm
boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olmuştu.
Konsey’in ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti.
Konsey bünyesinde “Diplomatik ve Siyasi Komite”, “Askeri ve Güvenlik Komitesi”, “Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi”, “Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi” ve “Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi” olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı beş alt komite yer almıştı.