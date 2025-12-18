Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı: İlgili aktörlerin sabrı tükeniyor

Haberin Devamı

SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymasının önemini vurgulayan Bakan Fidan, "Biz sadece işlerin diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla halledilmesini umuyoruz. Tekrar askeri yollara başvurma ihtiyacının ortaya çıktığını görmek istemiyoruz. Ancak “SDG”, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır" diye konuştu.

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmesinde, "savaşın bölgesel olarak tırmanmasının, özellikle Karadeniz’e doğru, artık Türkiye’yi ve Karadeniz’e kıyısı bulunan diğer ülkeleri de tehdit ettiğini dile getirerek, "Dronlar sadece ilgili savaşan tarafların değil bizim topraklarımıza da giriyor. Bu da (Karadeniz) kıyı ülkeleri için daha fazla sorun yaratıyor" açıklamasını yaptı.

'TRUMP VE EKİBİYLE GÖRÜŞÜYORUZ'

TRT World'e açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, barış görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Trump ve ekibi, onlarla da görüşüyoruz, Ruslarla ve Ukraynalılar da, aynı zamanda Avrupalılarla. Şu anda bir anlaşmaya varmaya çok yakınlar" dedi.

İSRAİL, TÜRKİYE'NİN GÖREV GÜCÜNE KATILMASINA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

İsrail'in Gazze politikalarına da değinen Fidan, Tel Aviv'in Türkiye'yi Gazze'ye konuşlandırılacak istikrar gücünün dışında bırakmak için çabaladığını bildirdi.

Fidan, Türkiye'nin Gazze'de soykırımın durması için gösterdiği çabalara dikkat çekerek, şunları sözlerine ekledi:

"İsrail uluslararası sistemden muaf tutuldu, ancak o devir artık bitti. Türkiye ortaklarıyla birlikte bu sonuca ulaşılmasında çok önemli rol oynadı. İsrail bu nedenle Türkiye’nin (Gazze’deki istikrar gücü) katılmasına şiddetle karşı çıkıyor."

SDG'YE NET MESAJ

Fidan, SDG'nin 19 Mart'ta varılan mutabakata uyması gerektiğini hatırlattı. Türkiye'nin askeri güç kullanımından yana olmadığını vurgulayan Fidan, SDG'nin gecikmeden mutabakata göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin sorunun çözümünde diyalog, müzakere ve diğer barışçıl yolları tercih ettiğinin altını çizen Fidan, "Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor" açıklamasını yaptı.