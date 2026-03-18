Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 23:08

Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Azerbaycan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüştü. Öte yandan Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Bayramov ve Dar ile ayrı ayrı görüştü.

SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Riyad'da bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantı marjında bin Ferhan ve Safedi ile görüştü.

İRANLI MEVKİDAŞI ERAKÇİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılan görüşmede "savaşın gidişatı" ele alındı. 

