Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi.

"2026-2027 İSTİŞARE EYLEM PLANI" İMZALANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile bir araya gelmesinin ardından Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 5. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Lavrov ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Görüşmenin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı" imzalandı.