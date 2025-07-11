Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe diplomatik temaslar

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı kapsamında, Malezyalı mevkidaşı Muhammed Hasan ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan ve Malezyalı mevkidaşı Muhammed Hasan

FİDAN AVUSTRALYALI MEVKİDAŞIYLA DA BİR ARAYA GELDİ

Paylaşımda, Fidan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştüğü bildirildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ve Fidan'ın görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın toplantı kapsamında bulunduğu Malezya’da, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ile de bir araya geldiğini bildirdi.

Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Yusof ve Bakan Fidan