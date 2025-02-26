Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ukrayna müzakereleri ile ilgili açıklama

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların tüm yönleri ile ele alındığı toplantı sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.



"AHISKA TÜRKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada, "Ahıska Türklerinin anavatanları Gürcistan’a geri dönüşleri konusunda gereken her türlü desteği vermeye hazırız." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Toplantıda bölgedeki önemli gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iki tarafın da olduğu girişimleri destekledik. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum.



"İSRAİL BÖLGESEL YAYILMACILIĞA SON VERMELİ"



Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli. İsrail'in eylemlerine karşı net bir duruş sergilenmelidir.



Biz Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduk. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz "Yeni ABD yönetiminin işbaşına gelmesi ile yeni bir dinamiğin başladığını görüyoruz. Şu anda taraflar arasında bir görüşme trafiği var. Herkes herkesle şu anda yoğun bir temas içerisinde. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak bu konuda yoğun temaslar var. Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır.Güzel olan şey artık herkesin bir ateşkes konusunda hemfikir olması. Türkiye'nin katkıları neler olabilir bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."