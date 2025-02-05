Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki: Bunu düşünmek bile abesle iştigal, tartışmaya açılması bile yanlış

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AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın dünkü ziyaretinin önemli olduğunu belirterek Şara'nın cumhurbaşkanı seçildikten sonra ikinci ziyaretini Türkiye'ye, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptığını ifade etti.Suriye'de son 2 ayda görülen gelişmelerin belli bir tempoyla ivmelendiğinin görüldüğünü kaydeden Fidan, bu gelişmelerin hepsinin de olumlu seyrettiğini dile getirdi.

Fidan, hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun, yeni yönetime yaklaşımının fevkalade olumlu olduğuna işaret ederek yeni yönetimin de sorumlu davrandığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara arasında dün yapılan görüşmelerde iki ülke arasında daha önce çözüme kavuşma imkanı olmayan, dondurulmuş konuları ele alma imkanı olduğunu aktaran Fidan, "Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında, ayağa kaldırılmasında, temel hizmetlerin halka iletilmesinde Türkiye'nin ne türden bir rolü olabilir, bunlar hep masaya yatırıldı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminden beri özellikle sosyal konulara, sosyal hizmetlere çok ağırlık veren bir siyasi lider. Halkın içinde bulunduğu durumu tabii ki bütün detaylarıyla görebiliyor, okuyabiliyor." dedi.



ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

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Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teker teker Suriye'de ne kadar enerjiye ihtiyaç olduğunu, hastane ve ulaşım konularını büyük bir detay ve titizlikle üzerinden geçme imkanı olduğunu anlatarak "Onun dışında bizim iki ülke arasında sınır güvenliği, ticaretin artırılması, bölge ülkeleriyle olan bağlantısallık konusu başta olmak üzere, güvenlik konuları da ele alındı. Tabii güvenlik konuları YPG'nin nasıl çözüleceği meselesi başta olmak üzere DEAŞ'le mücadele, sınır güvenliği, bölge ülkeleriyle bu konuda atılabilecek adımlar. Böyle bir geniş yelpazede konular ele alındı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün konuların üstünde büyük bir titizlikle durduğunu söyleyen Fidan, bunun "çok verimli bir görüşme" olduğuna inandığını dile getirdi.

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Fidan, bu türden etkileşimlerin Şam'daki yeni yönetim için fevkalade önemli olduğunu vurgulayarak böylece bölgedeki önemli ülkelerin muhataplarının ne hissettiğini, düşündüğünü ve beklediğini bire bir öğrenme imkanı olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan Şam'daki yönetimin de kendi vizyonunu ve düşüncelerini aktarabildiğini ve böyle bir işbirliği modeli olduğunu belirten Fidan, yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin çok büyük bir ivmeyle hız kazanacağına dikkati çekti ve sözlerine şöyle devam etti;



ŞARA VE EKİBİNİN PKK YPG KONUSUNDA KAFASI SON DERECE NET

"Türkiye çok çok güçlü bir ülke. Savunma ve milli güvenlik sistemimizi çok büyük oranda reforme ettik. İstihbarat alanında, diplomasi alanında, askeri alanda, muazzam yetenekler kazandık. Bize dışarıdan tehdit gelmediği sürece, bizim çok fazla bu konularda başkasının desteğine ihtiyacımız yok. Bizim canımızı yakan, sıkan konular, bölgemize bizim sınırlarımızın ötesinde başlayan problemler, bize tehdit oluşturan problemler… Bizim Ahmet Şara'dan bir numaralı beklentimiz, yeni yönetimden, kendi ülkesindeki sorunlara sahip çıkması, çözmesi. Türkiye için, bölge için tehdit eden konulara vaziyet etmesi. Biz bunu Suriye'den de bekliyoruz, Irak'tan da bekliyoruz, İran'dan da bekliyoruz. Onlar da haliyle bizden beklemek durumundalar. Biz nasıl etrafımızdaki ülkeler için tehdit üretmiyorsak etrafımızdaki ülkelerin herhangi bir nedenle bize tehdit üretmemesi, bizim için bir numaralı öncelik.



Şara'nın ziyaretinde PKK'YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Silahlı bir tehdidin olup olmadığı bizim için önemli bir konu. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.



Suriye'de bir milli bütünlük olacak. Hiç kimse dışlanmamalı, kapsayıcı bir yönetim sağlanmalı. Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler yok.

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Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli. Önceliğimiz her türlü yöntemi kullanarak terörle mücadele etmek. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Terörsüz Türkiye hedefinde hassasız. Önceliğimiz daima terörle mücadele. Teröre zemin kazandırmamak için gereken tüm adımları atıyoruz.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI ÇOK DEĞERLİ

Bahçeli’nin çağrısını çok değerli buluyorum. Büyük bir risk üstlendi, ülkenin menfaati için fedakarlık yapılması örneğiyle karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları terörün altındaki halının çekilmesi açısından çok önemli.



ABD YPG'YE VERDİĞİ DESTEĞİ KESMELİ



Bunu dün Suriyeli misafirlerimiz ile görüştük. Yeni yönetiminin atamaları yeni bitti, Trump yönetimi bir karar verme aşamasında. Umarız burada isabetli bir karar verilir ve yolumuza devam ederiz: Bizim beklentimiz ABD'nin YPG'ye verdiği desteği kesmesi.



YPG'nin kurduğu düzen ABD sayesinde ayakta duruyor



DEAŞ'la mücadelede bölgesel inisiyatif alarak Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında ortak mekanizma kurulmasını hedefleyen adımlar atacağız. Kurulacak ortak mekanizma ile gereken adımları birlikte atacağız. Irak, Ürdün ve Suriye ile toplantı yapacağız. 4 ülke 3+3 formatında ilk olarak Ürdün'de toplantı yapacak.

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SURİYE PKK'LILARI YA GERİ GÖNDERECEK YA DA İMHA EDECEK

Hapishaneler konusunda da konuştuk dün. Şara'nın burada da düşünceleri net, hapishaneleri kontrol alabilecek kapasitesi ve iradesi var. Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

TRUMP YÖNETİMİ İLE YENİ BİR SAYFA AÇILIR MI?

Her yönetimle yeni bir sayfa açılıyor. Giden yönetimle çok yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Belli konularda ilerlemeler sağlandı. Bizim CAATSA ile görüşlerimiz belli. Müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir yaklaşım.



Trump yönetiminden dünyayı çok şaşırtan çıkışlar var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz.



TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI



Ateşkes anlaşmasının birinci aşaması devam ediyor. Belli bir sessizlik var, nadiren de olsa ölümle sonuçlanan saldırılar oluyor. Bizim endişemiz şu: Netanyahu'nun rehineleri aldıktan sonra Gazze'de savaşı yeniden başlatma girişimi olabilir. Burada garantör ülkelerin yapabileceklerini görmek gerekiyor.



Trump'ın planı kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenle başladı. Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürülmesi ile başlayan bir sorun.



(Trump'ın Gazze planı) Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız"

Dünyada bir orman kanununa doğru ilerlendiğini, kimsenin diğerinin ihtiyacını düşünmeden 'Yapıyorum çünkü güçlüyüm' felsefesini uygulamaya koyduğunu görüyoruz.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER



Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde bir araya gelecek.