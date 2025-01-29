Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı

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Bakan Fidan konuşmasında, "Türk dünyası içindeki dayanışma ihtiyacı giderek artmaktadır. Çalışmalarımızı Türk Devletleri teşkilatları çerçevesinde daha da geliştireceğiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan'ın izole edilmemesi gerektiğini savunuyoruz.



İsrail Filistin savaşında kalıcı çözüm için bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurguluyoruz.



Bugün Ayrıca Suriye meselesini de ele aldık. Biz bağımsızlığını tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasında uluslararası toplumun görevleri olduğuna inanıyoruz. "

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