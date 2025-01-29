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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı

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#Hakan Fidan#Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Zirvesi#Dışişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Suriye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 13:58

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan burada Suriye'deki gelişmelere de değindi ve "Biz bağımsızlığını tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasında uluslararası toplumun görevleri olduğuna inanıyoruz. " dedi.

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Bakan Fidan konuşmasında, "Türk dünyası içindeki dayanışma ihtiyacı giderek artmaktadır.  Çalışmalarımızı Türk Devletleri teşkilatları çerçevesinde daha da geliştireceğiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz.  Afganistan'ın izole edilmemesi gerektiğini savunuyoruz.

İsrail Filistin savaşında kalıcı çözüm için bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurguluyoruz.

Bugün Ayrıca Suriye meselesini de ele aldık. Biz bağımsızlığını tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasında uluslararası toplumun görevleri olduğuna inanıyoruz. "

 AYRINTILAR GELİYOR...

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#Hakan Fidan#Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Zirvesi#Dışişleri Bakanı

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