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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısırlı ve Suud mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin açıklama

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#Hakan Fidan#Mısır#Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Mısırlı ve Suud mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 16:05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze barış planının uygulanmasında yaşanan sorunları ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Suud mevkidaşı Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmelerine dair açıklama yaptı.

Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Suriye ve Gazze'deki durumu görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üç ülkenin işbirliğini ve eş güdümlü çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Fidan, tarafların görüşmelerde Gazze barış planının uygulanması için atılabilecek adımları değerlendirdiğini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık. Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye’de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık.

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Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

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#Hakan Fidan#Mısır#Suudi Arabistan

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