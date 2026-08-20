Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısırlı ve Suud mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Suud mevkidaşı Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmelerine dair açıklama yaptı.

Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Suriye ve Gazze'deki durumu görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üç ülkenin işbirliğini ve eş güdümlü çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Fidan, tarafların görüşmelerde Gazze barış planının uygulanması için atılabilecek adımları değerlendirdiğini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık. Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye’de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık.

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Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."