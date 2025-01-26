Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik ziyaret: Irak PKK'ya terör örgütü demeli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:



"İki ülke için önemli konuları bugün ele alma imkanımız oldu. Komşumuz ve kardeşimiz Irak ile olan ilişkimize olumlu bir zaviyeden bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Türkiye ve Irak arasında bir takım anlaşmalar imzalandı. Irak'ın bölgedeki gücü Türkiye için önemlidir. Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak tanımasıdır. PKK, Irak için de büyük bir tehdittir. Irak ve Türkiye arasında terörle mücadelede iş birliği önemli. Bu hususu bugünkü görüşmelerimizde ele aldık. Görüşmemizde ayrıca DEAŞ'a karşı ortak mücadelemizi nasıl daha da ilerletebiliriz. Bu konuda Irak ve Türkiye arasındaki istihbari ve operasyonel işbirliği mekanizmaları neler olabilir, bölge ülkeleri bu konuya nasıl katılabilir, onlarla beraber nasıl işbirliği yapabiliriz kısmını ele aldık.

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TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE MESAJI

Kıymetli mevkidaşım ile başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgemizdeki durumu da etraflıca ele aldık. Bölgesel ihtilafların, Irak'ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta. Irak hükümetinin yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösteriyor. Irak ve Suriye'nin güçlü bağlara sahip olması, hem bu iki ülkeye hem de bölgemize büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede Irak ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yakın ilişkiler tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum: PKK Türkiye'yi de, Irak'ı da, Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız.

"ATEŞKESLERİN KALICI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

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Gazze'deki ve Lübnan'daki durumu da ele aldık. Sağlanan ateşkeslerin kalıcı olması ve İsrail'in saldırgan politikasının sona ermesini temenni ediyoruz. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve Irak olarak yakın işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz."