Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temaslar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.



Bakan Fidan temasları çerçevesinde aynı zamanda, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğü bildirildi.