Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temaslar

DHA
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 09:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.
Bakan Fidan temasları çerçevesinde aynı zamanda, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğü bildirildi.