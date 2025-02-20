Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik mesajlar: İki devletli çözüm barışa giden tek yol

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Dışişlier Bakanı Hakan Fidan, oturumda şu mesajları verdi:

"Günümüzde çatışmalar, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale gelmiştir. Milyonlarca insan yerlerinden edilmeye, insani yardım sistemleri aşırı yük altında kalmaya ve ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıklar devam ediyor. Eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımlar dünyamızı yeniden tanımlıyor. Çok taraflı kurumlar, değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir.

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İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakârlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir.

"SURİYE'DEKİ YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Diğer taraftan, Suriye'deki son gelişmeler umut vermektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılması gerekmektedir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de atılan adımları şöyle sıraladı:

Kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımlar atılmaktadır.

Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur.

Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir.

Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır.

Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'IN DİĞER MESAJLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Ukrayna'da diplomasi tek yol olmaya devam etmektedir. Bir taraftan diplomatik bir çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi de sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Afrika ülkeleri ile olan temaslara değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Afrika, siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşılıyor ve Afrika Birliği'yle stratejik ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir" dedi.