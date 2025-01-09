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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan KKTC'de kritik temaslar

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanlığı#Tufan Erhürman
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan KKTCde kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:10

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de, Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay'ı kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan KKTCde kritik temaslar

Bakan Hakan Fidan bugün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ardın da Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan KKTCde kritik temaslar


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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanlığı#Tufan Erhürman

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