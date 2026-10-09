Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Karadeniz uyarısı: ‘Cepheye dönmesine izin vermemeliyiz’

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Macar mevkidaşı Anita Orban ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Karadeniz’deki sivil gemilere son dönemde artan saldırılara dikkati çekti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bölgesel ve küresel istikrara yönelik başlıca tehditlerden biri olmaya devam ettiğini belirten Fidan, “Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz’e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz Tahıl Girişimi bu yaklaşımımızın somut örneklerinden oldu” dedi.

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“Sivil gemilere yönelik artan saldırıların bölgedeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu” vurgulayan Bakan Fidan, “Karadeniz’in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor. Ama maalesef gördüğünüz gibi bütün cephelerde savaş yaygınlaştıkça etkisini Karadeniz’de de gösteriyor” diye konuştu.

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Karadeniz’de ikisi Bulgaristan biri Romanya açıklarında üç sivil yük gemisi bu hafta dron saldırıları sonucu batmış, gemilerden ikisinin Türk sahipli olduğu bildirilmişti. Yaz başından bu yana savaşın tarafları ticari gemileri yoğun şekilde hedef alırken, Dışişleri Bakanı Fidan ağustos ayında Rusya ve Ukrayna’ya Karadeniz’de ateşkes öngören bir moratoryum çağrısı yapmıştı.