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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç mesajı

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#Hakan Fidan#İsveç#Nato
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan İsveç mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 17:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan açıklamasında, "Mevzuat değişikliği yetmez. İsveç'in terörle mücadelede sağlam tavır benimsemesi şart." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın 5. toplantısı, Brüksel’deki NATO Karargahında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kritik zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan açıklamasında, "Bugünkü toplantıda İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ele aldık. İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuatdeğişikliği yetmez. İsveç'in terörle mücadelede sağlam tavır benimsemesi şart. İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kurban bayramımızın ilk gününde kutsal kitabımıza düzenlenen saldırıyı asla göz ardı edemeyiz. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren bir ülkenin terörle ile nasıl mücadele edeceği tartışmaya açıktır. Yapılacak şey bellidir, 3'lü muhtırada sözü verilen maddelerin yerine getirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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#Hakan Fidan#İsveç#Nato

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