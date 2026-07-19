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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran-ABD savaşı değerlendirmesi: Türkiye ile Katar yakın koordinasyon içerisinde

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#Hakan Fidan#İran-Abd Savaşı#Katar-Türkiye İlişkileri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan İran-ABD savaşı değerlendirmesi: Türkiye ile Katar yakın koordinasyon içerisinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 18:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiğini belirterek, "Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde." açıklamasını yaptı.

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Bakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar TV'ye konuştu.

Katar ile Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını kaydetti.

Fidan, Katar halkına baş sağlığı ve merhum Şeyh Hamed'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Kendisi gerçekten sadece Katar için değil, İslam dünyası için ve dünya için vizyoner bir liderdi. Çok ciddi yapıcı katkıları oldu. Ve şu anda hem bölgemiz hem de ötesi bu katkılarından şu ana kadar yaptıklarından istifade ediyor." dedi.

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TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de 2013'te görevi devralarak bölgede her konuda yapıcı rol oynadığını belirten Fidan, Türkiye ve Katar ilişkilerini üst düzey bir seviyeye taşımakla kalmayıp bölgesel sorunların çözümünde işbirliğinin de temelini attığını bildirdi.

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Fidan, "Biz bugün Lübnan'dan Afganistan'a, Afganistan'dan Sudan'a, Sudan'dan Gazze'ye, Filistin meselesine ve İran meselesine kadar birçok konuda Türkiye-Katar işbirliğinin ortaya koyduğu mümtaz örneğin, başkaları tarafından da artık bölgede takdir edildiğini, bir örneklik ortaya koyduğunu görüyoruz. Aslında bölgede rekabet yerine hep söylüyoruz, yapıcı bir işbirliğine ihtiyaç var. Katar'da onun için çok ciddi çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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KÖRFEZ BÖLGESİNDEKİ ATILIM

Körfez bölgesinde Katar başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman'ın yıllardır çok ciddi ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Fidan, bu ülkelerin kalkınma ve temel hizmetleri geliştirerek dünya standartlarında çok güçlü devlet ve şehirler oluşturduğunu dile getirdi.

'ABD-İRAN SAVAŞI DAHA FAZLA SORUNA YOL AÇABİLİR' 

Fidan, ABD-İran savaşının bölge ekonomisini etkilediğini belirterek, bu savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini ifade etti.

Şu anda altyapılara saldırıların olduğunu anımsatan Fidan, "Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Biliyorsunuz Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım." diye konuştu.

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Fidan, Katar ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerde bu konuları görüştüklerine değinerek, şunları belirtti:

"Şunu memnuniyetle görüyorum, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde. Hem Katar'ın güvenliği hem Katar'ın barışı hem bölgenin güvenliği hem bölgenin istikrarı, Türkiye'nin de çıkarına olan bir husus. Dolayısıyla hem Körfez Bölgesi'yle hem de diğer İslam dünyası ülkeleriyle birçok konuda olduğu gibi bu meselede de beraber çalışmaya devam edeceğiz."

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#Hakan Fidan#İran-Abd Savaşı#Katar-Türkiye İlişkileri

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