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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Hocalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Hocalı Katliamı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 12:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1992'de Azerbaycan'da gerçekleşen Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve daima Can Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde Ermenistan silahlı birlikleri tarafından gerçekleştirilen katliama ilişkin paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen acısını kalbimizin derinlerinde hissettiğimiz Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümünde, hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadesinde bulundu. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve daima Can Azerbaycan'ın yanındadır" sözlerini paylaşımına ekledi.

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Hocalı

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