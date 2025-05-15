Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'YPG verdiği sözleri yerine getirmeli, henüz atılan bir adım yok'

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Açıklamasında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) ilişkilerine değinen Dışişleri Bakanı Fidan, AB'nin savunma alanında atılım yapmaya çalıştığına dikkat çekerek, bunun için AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği yapma arayışında olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmek üzere olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Antalya'daki NATO toplantısına katıldığını hatırlattı. Bakan Fidan, ABD heyetinin de İstanbul'da olduğu bilgisini paylaştı.

Suriye'nin yeniden imarı için ortak bir çaba sergilenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarının sonuç verdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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"SURİYE'NİN İSTİKRARI KONUSUNDA MUTABIKIZ"

Geçtiğimiz gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı bir görüşme gerçekleştirdiğini bildiren Bakan Fidan, toplantıdan çıkan sonuçların olumlu olduğunu kaydetti.

DAEŞ ile mücadelede gerekli adımların atılmaya başlandığını açıklayan Fidan, şunları dile getirdi:

"Suriye'nin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu konusunda mutabıkız. Ortak bir çaba sergilenmeli, biz Türkiye olarak Suriye'nin uluslararası topluma entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Riyad'daki toplantıya Cumhurbaşkanımız da katıldı. Yaptırımların kaldırılması bu konuda atılan önemli bir adım.

İsrail'in saldırıları Suriye'nin istikrarına ciddi bir tehdit. Şam yönetimi ilk günden beri kapsayıcılık konusunda titiz davranıyor. Uluslararası toplum da bu yaklaşımı desteklemeli, Suriye'nin DAEŞ'le mücadelesi için gerekli bazı adımları atmaya başladık."

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RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere dair barışın sağlanması gerektiği mesajı vererek, Türkiye'nin arabulucu rolünü sürdüreceği bilgisini verdi.

Türkiye'nin en başından beri diyalog masasının kurulmasının desteklediğini belirten Fidan, şunları sözlerine ekledi:

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"Bence bizim bu sürece devam etmemiz lazım. Her iki tarafın da belli tavizler vererek adım atmasını sağlamamız lazım. Arabuluculara çok büyük iş düşüyor. Biz her türlü desteği başından beri verdiğimiz gibi şimdi de vermeye devam edeceğiz.

Avrupalı dışişleri bakanlarının hepsi burada. Şu anda çok yoğun bir trafik var."

"YPG TARAFINDAN ATILAN BİR ADIM YOK"

YPG'nin Şam ile vardığı mutabakatı olumlu karşıladıklarını ifade eden Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"YPG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakata baktığımızda prensipte iyi karşıladığımızı söyleyip eklemiştik. Burada bir beyan var ama biz bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. YPG'nin askeri yapısının çözülmesi ve Suriye'deki yeni orduya her şeyin entegre edilmesi ve Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin bütün haklardan yararlanması olacaktı.

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Biz muhataplarımızla konuştuğumuzda şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların hayata geçmesini bekliyoruz. Tek bir silahlı meşru gücün olması, tüm vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınmış olması gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz."

SURİYE'DEKİ ABD ASKERLERİ

Bakan Fidan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilebileceğini açıklayarak, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımızın Trump göreve geldiğinden beri yaptığı tüm görüşmelerde gündeme getirdiği konulardan biri de yaptırımların kaldırılmasıydı. İki lider arasındaki güvene dayalı ilişki etkisini gösterdi. Bu bugüne kadarki diplomatik çabaların bir aşaması. Bunun devamını getirmek gerekli.

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Dün alınan kararların pratikte hayata geçmesi için gerekli adımları bugün tartışacağız. Yaptırımlar dışında da Suriye'de yapılması gereken birçok konu var. ABD askerlerini bölgeye getiren şartlar ortadan kalkması ile ABD'nin bölgeden ayrılması mümkün olabilir."

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI

Gazze'de yaşanan insanlık dramının giderek ağırlaştığını vurgulayan Bakan Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze konusunda devam eden insani dramın durdurulması konusunda Sayın Trump'ın adım atmasını bekleyen büyük bir kamuoyu var. Savaşın katlettiği hayatlar var. İnsani yardımlar engellendiği için ortaya çıkan açlıktan ölümlerin giderek arttığını görüyoruz. İnsanlık tarihi için kapkara bir leke olarak kalacak. Var gücümüzle bu lekeden kurtulmamız gerekiyor.

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Filistin'de iki devletli çözüm için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu küresel güvenlik için gerekli. Bunun önüne geçilememesi uluslararası sistemdeki kriz ve tıkanmayla alakalı."

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında savunma alanındaki iş birliğine de değinen Bakan Fidan, konuşmasında uygun bir iş birliği modeli geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları bildirdi:

"NATO toplantılarının önemli bir gündem maddesi de bu. Sayın Trump'ın Avrupa güvenlik mimarisinden belli miktarda çekileceğini açıklaması ile Avrupalıların kendi kendine yeterli haline gelmesi için bir program söz konusu oldu.

Savunma sanayisinde belli kapasiteleri hemen oluşturmak kolay bir husus değil. Yapılan tartışmalarda Türkiye'nin durduğu yer şu: Bizim sanayimiz oldukça ilerlemiş durumda, karşılıklı alışverişe hazır olduğumuzu belirttik. AB üye olmayan ülkeleri de kapsayacak bir iş birliği istemi geliştirmek durumunda.

Türkiye ve İngiltere üye olmasa da Avrupa'nın bir parçası. Uygun bir iş birliği modeli geliştirilmesi bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu karşılıklı dayanışma ve güven her alanda meyvesini verir. Biz eksik gördüğümüz pozisyonları kabul etmiyoruz ve dile getiriyoruz."