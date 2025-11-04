Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Finlandiya'ya kritik ziyaret

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde Finlandiya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya gelecek ve iki ülke ilişkilerini ele alacak.

Bakan Fidan, Fin mevkidaşını 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Türkiye’de ağırlamıştı.

BAKAN FİDAN, PARLAMENTO BAŞKANI HALLA-AHO İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan’ın, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen’in yanı sıra Finlandiya Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho ile de görüşmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında Fidan’ın, Finlandiya Parlamentosu’nda düzenlenmesi planlanan “Türkiye-Finlandiya İş Birliği” konulu etkinlikte bir konuşma yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

Bakan Fidan ayrıca, Finlandiya’daki Tatar toplumu ile de bir araya gelecek.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİNDE EKONOMİ VE SAVUNMA VAR

Fidan’ın Finlandiya temaslarında ticaret, yatırım ve savunma sanayii başta olmak üzere, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı fayda temelinde derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konularının öne çıkması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın görüşmelerde, Türkiye’nin Finlandiya’yla bilişim teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha yakın iş birliğine hazır olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca, Arktik bölgesinde geliştirilebilecek ortaklıkların iki ülke iş birliğine yeni bir vizyon kazandırabileceğine dikkat çekmesi bekleniyor.

TÜRK VE TATAR TOPLUMU İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, Finlandiya’daki Türk vatandaşları ve Tatar toplumu ile de bir araya gelecek.

Fidan’ın, bu toplulukların iki ülke arasındaki güçlü beşeri bağların sembolü olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GÜNDEMDE

Bakan Fidan’ın, Finlandiya’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun ilerletilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentilerin de paylaşılması planlanıyor.

Haberin Devamı

NATO VE AVRUPA GÜVENLİĞİ MESAJI

Bakan Fidan’ın, Finlandiya’nın NATO’ya katılımının Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Türkiye’nin NATO müttefiki Finlandiya’ya ittifak şemsiyesi altında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye’nin askeri gücü ve stratejik konumuyla Avrupa güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir rol oynadığına da dikkat çekmesi bekleniyor.

GAZZE VE UKRAYNA MESAJLARI

Bakan Fidan’ın, görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için Türkiye’nin diplomatik çabalara kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Fidan’ın ayrıca, Gazze’de varılan ateşkese riayet edilmesinin ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın, bölgedeki kırılgan insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze’nin yeniden imarı için uluslararası çabaların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ VE ARABULUCULUK VURGUSU

Fidan’ın, Türkiye ve Finlandiya’nın çok taraflı platformlarda küresel barış için ortak çabalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, iki ülkenin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulan **“Arabuluculuk Dostlar Grupları”**nın önemli ve işlevsel platformlar olduğuna vurgu yapması planlanıyor.

Haberin Devamı

TÜRKİYE-FİNLANDİYA İLİŞKİLERİNDE 100. YIL

Türkiye ile Finlandiya arasındaki diplomatik ilişkiler, 1924 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile kuruldu. İki ülke, 2010 yılında BM bünyesinde “Barış için Arabuluculuk” girişimini birlikte başlattı.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.