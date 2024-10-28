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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Birleşik Krallık'a kritik ziyaret

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#Hakan Fidan#Birleşik Krallık#İngiltere
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Birleşik Krallıka kritik ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 30 Ekim 2024 tarihinde Birleşik Krallık’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ziyaret Bakan Fidan’ın Birleşik Krallık’a ikili düzeyde ilk resmi ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile görüşecek ve Londra’da temaslarda bulunacak.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy, 4 Mart 2024’te Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye’yi ziyaret etmişti. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak 2024 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından yapılmıştı.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan’ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, ikili iş birliğinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye’nin, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu vurgulaması, enerji ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere yeni iş birliği başlıkları üzerinde durması bekleniyor.

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Toplantıda iki müttefik ülkenin savunma sanayii alanında atabileceği adımları ele alması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın Birleşik Krallık'taki temasları kapsamında ayrıca şu konuşlara dikkat çekmesi bekleniyor;

  • Terörle mücadelede iş birliğinin önemi
  • Gazze'deki insani krizin vahameti ve insani yardımların intikalinde yaşanan güçlükler
  • Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediği mesajı
  • Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in doğrudan Birleşmiş Milletler'i ve kurumlarını hedef almaya başlamasından duyulan endişe
  • İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından İran’a yönelik saldırılarıyla savaşı bölgenin geneline yayma hedefi karşısında, tüm tarafların itidalli davranması gerektiği
  • Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişi

TÜRKİYE - BİRLEŞİK KRALLIK İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Birleşik Krallık, 2007 yılında tesis edilen stratejik ortaklık çerçevesinde güçlü bir müttefiklik ilişkisi yürütmektedir. İki ülke, üst düzeyli ve kurumlararası temasları düzenli olarak sürdürmekte, bölgesel ve küresel konularda yakın diyalog sağlamaktadır.

Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile 11 Temmuz 2024 tarihinde Washington'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile 7 Temmuz, 7 Ağustos ve 11 Ekim 2024 tarihlerinde telefon görüşmeleri yaparak ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı.

İki ülke arasında önemli bir diyalog unsuru olan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun bir sonraki toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi için görüşmeler devam ediyor. Ticaret, finans, enerji, turizm ve savunma sanayii gibi alanlarda ikili ilişkilerin her yönü gelişim göstermektedir. Birleşik Krallık, Türkiye’nin ekonomi alanındaki en büyük beş ihracat pazarından biri olarak öne çıkmaktadır. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 19,5 milyar Dolar olarak kaydedildi ve bu rakamın 30 milyar Dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

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"Brexit" süreci sonrası ticari ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacıyla, 2020 Aralık ayında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, mevcut ilişkilerin daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması ile güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandı ve müzakerelerin başlatılması gündemde.

Son dönemde, ulaştırma ve enerji alanlarındaki yatırımlar öne çıkmakta; sürdürülebilir nitelikteki yatırımların sayısı ve hacmi hızla artmaktadır. İkiz dönüşüm (dijital ve yeşil dönüşüm) konularında iş birliğinin ilerletilmesi için temaslar sürerken, yapay zeka başlığı dikkat çekiyor. Türkiye, yapay zeka alanında önde gelen 28 ülkenin katılımıyla, 2023 Kasım ayında Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi’ne katılarak bu alandaki iş birliklerini güçlendirmiştir.

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#Hakan Fidan#Birleşik Krallık#İngiltere

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