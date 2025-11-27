Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Almanya'ya ziyaret

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul’un daveti üzerine 28 Kasım 2025’te Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Bakan Fidan’ın Almanya’ya yapacağı ilk ikili temas olma özelliğini taşıyor.

Bakan Fidan, Almanya’yı son olarak 14-17 Şubat 2025’te Münih’te düzenlenen “61. Münih Güvenlik Konferansı” kapsamında ziyaret etmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise 17 Ekim 2025’te Ankara’ya gelmişti.

Dışişleri kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, ziyaret kapsamında Bakan Fidan’ın, Almanya’da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

GÖRÜŞMELERDE ELE ALINACAK BAŞLIKLAR

Bakan Fidan’ın Alman mevkidaşıyla yapacağı temaslarda şu konuların öne çıkması öngörülüyor:

Üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Türkiye-Almanya ilişkilerinde istişare ve diyalog mekanizmalarının sürdürülmesinin önemini vurgulaması.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı biçimde güçlenmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi.

Enerji ve ulaştırma alanlarında kurulan iş birliği mekanizmalarının, stratejik bir vizyonla daha da geliştirilmesine yönelik imkânları değerlendirmesi.

Bağlantısallık, yapay zeka, yüksek teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımının artırılabileceğine dikkat çekmesi.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun ilerletilmesi ve Türkiye’nin AB’nin sanayi stratejisine dahil edilmesine yönelik beklentileri aktarması.

Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini belirtmesi.

Türkiye-AB stratejik diyaloğunun canlandırılmasına ilişkin son dönemde yapılan yapıcı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi.

Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisine, istikrarına ve refahına önemli katkılar sunabilecek güçlü bir ülke ve NATO müttefiki olduğunu vurgulaması.

AB’nin savunma ve güvenlik alanında hızlandırdığı girişimlerin, NATO’nun çabalarını tamamlayıcı şekilde Türkiye ile eş güdüm içinde yürütülmesinin önemine işaret etmesi.

Türkiye’nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasına etkin katılımının önemini vurgulaması ve yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmesi.

İki ülke arasında askeri ilişkiler ile savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunması.

Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda sağlanan mutabakatın önemli bir gelişme olduğunu ifade etmesi.

Almanya’daki Türk toplumunun huzur, güvenlik ve refahının Türkiye için asli bir öncelik olduğunu vurgulaması.

Rusya-Ukrayna savaşının tüm tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik çabaların sürdürüleceğini belirtmesi ve son dönemde atılan adımlara katkı sunmaya hazır olduklarını yinelemesi.

İsrail’in Gazze’de sağlanan ateşkesi baltalamaya yönelik eylemlerine izin verilmemesi gerektiğini kaydetmesi.

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, yeniden imarın başlaması ve İsrail güçlerinin çekilmesi gerektiğini vurgulaması.

BMGK kararı doğrultusunda “Barış Kurulu” ve “Uluslararası İstikrar Gücü” kurulmasına yönelik adımların, iki devletli çözüm perspektifiyle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekmesi.

Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirmesi.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na (DMUK) yeni üye olan Suriye’nin terörle mücadele çabalarının merkezde yer alması gerektiğini, bu çerçevede ülkeye yönelik tüm kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması çağrısını dile getirmesi.

TÜRKİYE – ALMANYA İLİŞKİLERİ: ÇOK BOYUTLU İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari, askeri, savunma, beşerî ve kültürel boyutlarda güçlü temaslarla ilerliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’yi son olarak 5 Şubat 2025’te ziyaret etmişti. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise 29-30 Ekim 2025’te Türkiye’ye gelmişti.

Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı ve dünya genelinde en büyük ihracat pazarı konumunda bulunuyor.

2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 47,5 milyar dolar olarak kaydedildi (İhracat: 20,4 milyar dolar; İthalat: 27,08 milyar dolar). Hedef, bu hacmi kısa vadede 60 milyar dolara çıkarmak.

Almanya'nın Türkiye’ye doğrudan yatırımları 2024’te 771 milyon dolar seviyesine ulaştı. Almanya, %12’lik payla Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımlar sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

2005-2024 döneminde Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı toplam doğrudan yatırım 13 milyar dolara, Türkiye’nin Almanya’ya yatırımları ise 4 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin (ETOK/JETCO) son toplantısı 27 Eylül 2024’te Berlin’de yapıldı. Bir sonraki toplantının 2026’nın ilk yarısında Türkiye’de düzenlenmesi planlanıyor.

Almanya’da sayıları 3 milyonu aşan Türk toplumu, iki ülke ilişkilerinin en güçlü insani bağını oluşturuyor ve sosyal-kültürel ilişkileri derinleştiriyor.