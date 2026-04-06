Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Zelenski ve Şara buluştu... Şam’da 3’lü zirve

Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye’yi ziyaret etti. Bakan Fidan, Şam’da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü görüşme yaptı.

SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmelerde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve güvenlik başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Temaslarda, Suriye’nin yeniden inşası için yürütülen projeler masaya yatırılırken, kapasite inşası alanındaki iş birlikleri de gözden geçirildi.

ENTEGRASYON SÜRECİ KONUŞULDU

17 ve 29 Ocak mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca, Suriye’nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınırken, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkileri üzerinde duruldu. Başta Lübnan’daki gelişmeler olmak üzere diğer bölgesel başlıklar da gündeme geldi.

Kaynaklar, 8 Aralık 2024’te başlayan yeni süreçle birlikte Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda ivme kazandığına dikkat çekti. Bu kapsamda ikili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde ortak gündeme hizmet eden bir iş birliğinin tesis edildiğini vurguladı. Türkiye’nin, Suriye’de yaklaşık 14 yıl süren çatışma sürecinin yaralarının sarılmasına destek verdiği, aynı zamanda yeni iş birliği imkanlarını kalıcı istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeye odaklandığı belirtildi.

 

