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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile bir araya geldi

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#Hakan Fidan#Yunanistan#Dışişleri Görüşmeleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 15:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Sofya'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Sofya'da temasları kapsamında, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük üst yönetimi ve Bölge Müftüleri ile toplantı gerçekleştirdi,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile bir araya geldi

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Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını gezerek incelemelerde bulundu ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde hitapta bulundu.

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#Hakan Fidan#Yunanistan#Dışişleri Görüşmeleri

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