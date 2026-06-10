Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Sofya'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Sofya'da temasları kapsamında, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük üst yönetimi ve Bölge Müftüleri ile toplantı gerçekleştirdi,

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını gezerek incelemelerde bulundu ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde hitapta bulundu.

Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasındaki görüşmeleri değerlendirdi Haberi görüntüle