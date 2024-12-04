Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.
Bakanımız @HakanFidan, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi. 🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/6ydkqtimGT— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 4, 2024