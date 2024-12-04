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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Yunan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 13:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO dışişleri bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Yunan

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