Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan dışişleri bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Bakanımız @HakanFidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina’da bir araya geldi. 🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/pMa9n1SvpR — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 8, 2024

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetris ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetris'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan ile ekonomi, turizm, kültür ve yeni işbirliği konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye ve Yunanistan'ın güven içinde hareket edebilmesi gerekiyor. 'Kazan-Kazan' yöntemi ile iki ülke olarak fırsatlardan yararlanabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu süreçte önemli adımlar ve görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmemizde ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Ankara'da yapmayı planladığımız 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği toplantısı için hazırlıklar yaptık. Bakanlıklarımız arasındaki ortak eylem planı ise önümüzdeki ay Atina'da gerçekleştirilecek. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız bir araya gelerek yeni işbirlikleri kapsamında bir araya gelecek. 2023 yılında 8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin 6 milyar doları geçmesini temenni etmekteyiz. Bugün değerli meslektaşım Yerapetris ile Ege'deki konuları ele aldık. Gerçekçi davranmamız ve üzerinde çalışmamız gereken Ege'de birbiriyle bağlantılı pek fazla sorun var. Gerginlik ve kriz yaratma potansiyeli olan sorunları işbirliği ve karşılıklı saygı çerçevesinde almalıyız. 7 Aralık'ta liderlerimiz, dostane ilişkiler kapsamında dostluk paktı imzalamıştı. Kıbrıs meselesi konusunda tutumumuz belli. Kıbrıs meselesini adadaki gerçekler kıstasında ele almaya devam edeceğiz. Adada hem Türklerin hem Rumların güvenliğini tesis edecek yeni bir ruha ihtiyaç vardır. İki ülke, ortak tarih ile birbirine bağlıdır. Bu ortak tarih ile bağlantılı olarak azınlıklarımız ile de varlığını sürdürmektedir."

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İşte Yunan Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

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Yunan bakanın konuşması ile başlayan toplantıda Yerapetris, daha önce Ankara'ya ziyaret ettiğini ve düzenli görüşmeler ile güçlü bağlar kurulmasında önemli adımlar atıldığına değindi.

İki ülke arasındaki diyalog dolayısıyla normalleşme sürecinin yaşandığını söyleyen Yerapetris, iki dost ülke alarak çok iyi sonuçlar elde edildiğini söyledi. Yerapetris, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede "ikili ilişkilere ve uluslararası pozisyonlar hakkında konuştuk" dedi.

10 Yunan adasında kapıda vize uygulamalarının önyargıların önüne geçilmesi anlamında önemli katkılar yarattığını vurgulayan Yunan Bakan, ayrıca "Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin tekrar sıcak bir şekilde başlamış olması Yunaistan için memnuniyet kaynağı." ifadelerini kullandı.

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