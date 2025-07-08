Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pakistan'a gidiyor

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte 9 Temmuz 2025 günü Pakistan'a resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile görüşmelerde bulunulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, siyasi ilişkilerin yanı sıra, ekonomi, ticaret, askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin de iki ülke arasındaki itici güç olarak yoğun ve olumlu bir çerçevede ilerlediğini kayda geçirmesi bekleniyor.

GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Şubat 2025'te İslamabad'da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan (YDSK) bu yana yapılan çalışmaların gözden geçirileceği toplantıda, Bakan Fidan'ın 2026 yılında Türkiye'de yapılacak müteakip toplantının hazırlıklarına dair değerlendirmede bulunması, Türkiye ve Pakistan'ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eşgüdüm ve iş birliği içinde sürdürmesinin gerekli olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

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Fidan'ın gündeminde mayıs ayında Pakistan'ın Hindistan'la yaşadığı gerginliğe işaret ederek, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik atılabilecek adımlara katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemesi, değişen bölgesel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliği yer alacak.

Güvenlik ve terörle mücadele alanında ikili iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülen Fidan'ın, Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini vurgulaması, Afganistan'daki istikrarsızlığın, bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtmesi bekleniyor.

İLİŞKİLERDE KURUMSAL YAPI İNŞA EDİLDİ

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Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan'a ilk resmi ziyaretini 18-20 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile en son 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkiler 2009 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) olarak ihdas edilen, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) seviyesine yükseltilen mekanizmayla, en üst siyasi seviyede kurumsal bir yapıya kavuşturuldu. Söz konusu mekanizma bünyesinde, sonuncusu 12-13 Şubat 2025 tarihlerinde İslamabad'da olmak üzere, yedi YDSK toplantısı gerçekleştirildi.

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Bahse konu YDSK toplantılarında toplam 100 metin imzalandı. Ayrıca, yedinci YDSK kapsamında daha önce birçok alanda faal olan ortak çalışma grupları, ortak daimi komiteler olarak yeniden tesis edildi. Sekizinci YDSK toplantısının 2026 yılında Türkiye'de düzenlenmesi gündemde.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN ARASINDA 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Pakistan, Türkiye'nin FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelesine destek veriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 1 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. 2024 yılında ticaret hacmi 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştı; ihracat 918 milyon dolar, ithalat ise 440 milyon dolar olarak kaydedildi.

Toplam ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Pakistan'daki Türk yatırımlarının toplamı yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde. Türk müteahhitlik firmaları Pakistan'da toplam değeri yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaşan 72 projeye imza attı.

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İki ülke arasında enerji ve kritik mineraller alanlarında yeni iş birliği yollarının geliştirilmesine yönelik girişimler bulunuyor. Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Pakistan'ın üç milli petrol şirketi arasında Nisan 2025'te imzalanan ve taraflara birlikte petrol ve doğal gaz arama imkanı veren 'Ortak Teklif Verme Anlaşması' önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.