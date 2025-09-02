Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alınırken, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler de değerlendirildi.

BAKAN FİDAN PEKİN'DE ANMA TÖRENİNE KATILACAK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü' törenine katılacak.

Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak.