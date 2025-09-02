×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Ürdün#Pekin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 15:37

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alınırken, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler de değerlendirildi.

BAKAN FİDAN PEKİN'DE ANMA TÖRENİNE KATILACAK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü' törenine katılacak.

Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak.

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Ürdün#Pekin

BAKMADAN GEÇME!