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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Ayman Safadi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 13:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Konferansı kapsamında ziyarette bulunduğu Almanya'da, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüşmesinin ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşme gerçekleştirdi.

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Ayman Safadi

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