Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Konferansı kapsamında ziyarette bulunduğu Almanya'da, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüştüğünü bildirdi.
Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüşmesinin ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşme gerçekleştirdi.