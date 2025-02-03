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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Hakan Fidan#Ayman Safadi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 11:42

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı ile Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldığını ifade etti.

Kaynaklar, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konuların yanı sıra Suriye’deki durum ve Filistin’deki gelişmeler ele alındı" açıklaması yaptı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Hakan Fidan#Ayman Safadi

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