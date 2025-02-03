Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı ile Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldığını ifade etti.

Kaynaklar, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konuların yanı sıra Suriye’deki durum ve Filistin’deki gelişmeler ele alındı" açıklaması yaptı.