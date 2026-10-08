Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mekke Anlaşması savunma anlaşmasıdır

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, açıklamalarında şöyle konuştu:

"Avrupa'nın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğinden ve imkân ve kabiliyetlerinden bağımsız düşünülemez. Güvenlik politikalarında kalıcı yaklaşımlara gidilmeden önce tartışmaların nitelikli bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde çok geç olabilir.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel istikrara yönelik başlıca tehditlerden biri olmaya devam etmektedir. Savaşın başından bu yana Karadeniz'e sirayet etmemesi için çok çalıştık. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz Tahıl Girişimi, bu yaklaşımımızın somut örnekleri oldu.

Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekir.

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Ancak maalesef bütün cephelerde savaş yaygınlaştıkça etkisini Karadeniz'de de gösteriyor. Bu konudaki değerlendirmelerimizi ve uyarılarımızı her iki tarafa da yapmaktayız. İki ülkenin birbirlerine askeri üstünlük sağlama çabası, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor.

Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli ve Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz. Bu durumun sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu saldırılar diğer ülke vatandaşlarını da etkilerken yalnızca personel ve gemiler zarar görmüyor. Gemilerin taşıdığı, özellikle tahılın, uluslararası piyasalara ulaşamaması nedeniyle gıda güvenliği sorunları oluştuğunu görüyoruz. Bu durumu önlememiz gerekiyor.

BAKAN FİDAN: MEKKE ANLAŞMASI SALDIRI ANLAŞMASI DEĞİL

Mekke Anlaşması'na taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, savunma anlaşmasıdır. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak"