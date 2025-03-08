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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında düzenlenecek toplantıya katılacak

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanları#Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında düzenlenecek toplantıya katılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 14:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantıya iştirak edecek.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yarın Amman'ı ziyaret edecek.

Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik tehditleri karşısında, bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük önem veriyor.

Ürdün'ün ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, güvenlik, terörizm ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü muhataplarıyla Ankara’da, 14 Mart 2024'te de Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti.

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Bu formatta düzenlenen toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanları#Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye

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