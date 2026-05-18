Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye olmadan AB eksik kalır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da, Başbakan Friedrich Merz ile görüştü.

Merz ile görüşmesinin ardından Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada "Türkiye olmadan AB eksik kalır" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, ortak basın toplantısında şöyle konuştu:



"Türkiye bu gergin ortamlarda sorumluluk üstlendiğini etkileyici bir şekilde ortaya koymakta. Bu yıl Ankara'da temmuz ayında gerçekleşecek olan NATO toplantısı, ittifakımızın pekişmesi açısından Türkiye'yi kilit bir noktaya getirmekte. Almanya, Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımız. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini de ele alma imkanımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz, Türkiye ile ilişkilerin ve AB adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik erişimlerinden dışlanması, Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle çelişmektedir."