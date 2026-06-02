Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne katılabileceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trumpın Türkiyedeki NATO Zirvesine katılabileceğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 14:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç kez telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını kaydetti.

Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor." yanıtını veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini ifade etti.

ZİRVEDE SAVUNMA HARCAMALARI GÖRÜŞÜLECEK

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."

TÜRKİYE'NİN ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNE DESTEĞİ

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" bir çaba içinde olduğunu vurguladı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, bu görüşmeleri "baltalayabilecek önemli bir risk" oluşturduğuna işaret eden Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim." diye konuştu.

Fidan, Singapur ziyareti kapsamında IISS adlı düşünce kuruluşunda yapılan etkinliğe katılarak katılımcılara hitap etti.

