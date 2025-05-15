Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Texas'tan Ankara'ya güvenlik ağı oluşturulmalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı.

Bakan Fidan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki ay Lahey'de zirveye katılacağız. Dünyada, ittifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Dolayısıyla burada, devam eden birliğimiz dayanışmamızı güçlendirmeyi konuşacağız. Bu bağlamda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı savunma ağı oluşturmalıyız. Konuşmalarımız arasında Ukrayna'da kalıcı barışın tesis edilmesi de yer alacak. Türkiye, bu barışa uzanabilmek için her zaman diplomatik yolları tercih etmiştir.

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"FIRSAT PENCERESİ AÇILDI"

3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek görüşmeler umuyoruz ki yeni bir sayfa açılmasına vesile olacaktır. Buradaki toplantıda bu süreci nasıl destekleyeceğimize ilişkin kararları konuşacağız. Bölgemizdeki istikrarın nasıl sağlanacağı konusuda gündemde olacak. Nihai olarak terör de bütün müttefiklerin güvenliği açısından tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dayanışmamızı en iyi şekilde terör tehdidi karşısında somut adımlarla nasıl güçlendirebiliriz bunu konuşacağız."

Bakan Fidan ayrıca, Türkiye'nin 2026 yılında düzenlenecek NATO zirvesine ev sahipliği yapacağını söyledi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti.