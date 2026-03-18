×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki kritik toplantıya katılacak: Bölge ülkeleri toplanıyor

Güncelleme Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistandaki kritik toplantıya katılacak: Bölge ülkeleri toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 09:42

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Suudi Arabistan'da İslam ve Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının bir araya geleceği toplantıya katılacağı bildirildi. Toplantıda Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran savaşının görüşüleceği kaydedildi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını destekleme yollarını" ele alacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde 18 Mart 2026 tarihinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacaktır." denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden bir grup dışişleri bakanının, başkent Riyad'da toplanacağı belirtildi.

Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının, Riyad'da bu akşam toplanacağı aktarılan açıklamada, dışişleri bakanlarının "bölgenin güvenliğini ve istikrarını desteklemenin yolları konusunda daha fazla istişare ve koordinasyon sağlamak amacıyla" bir araya geleceği kaydedildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, toplantıya katılım sağlayacak ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanlığından 18 Mart mesajıDışişleri Bakanlığı'ndan 18 Mart mesajıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran savaşı büyük risk barındırıyorDışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran savaşı büyük risk barındırıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!