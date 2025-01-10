Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şöyle konuştu:



Güçlü dış politikamız ile yürüttüğümüz politikamız, güvenlik ve savunma, enerji, sağlık gibi her katmanda bir senaryomuz bulunmakta. Tabiatımız gereği güvenlik katmanı en önemli en önemli konumda. Bölgesel istikrar sürene kadar böyle en azından. 2024'ü özel kılan şüphelerinden en önemlisi şüphesiz Suriye'deki gelişmeler. Eli kanlı rejimin 61 yıllık mezalimi sona erdi. Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kapı komşumuz Suriye'ye karşı tavrımız farklı olamazdı. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor. Suriye halkı yeni bir hikaye ile karşı karşıya. Suriye'nin yeniden inşası konusunda ve istikrara kavuşmasında çabalarımıza başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen refah ve barıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik tarzının ne kadar kararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgede tahakküm ve baskı kültürü yerine barış ve huzuru tahsis edelim.

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"TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN YOLUN SONU"

Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in temel faaliyeti olacaktır. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmaktadır. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa ya da Amerika gibi bir fark bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Defaatle söyledik. PKK/YPG tehdidiyle yaşama şansımız yok. Adımı ya başkası atacak ya biz atacağız. YPG'ye gerekirse biz operasyon yaparız.

KOMŞULAR İLE İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu ivmeyi ve canlı tempoyu sürdürdük. İyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olmaktadır. Türkiye-Yunanistan arasındaki olumlu ilişki miras aldığımız sorunları çözmede olumlu bir ortam sağlıyor. Yunanistan tarafında iç politik baskı var. Biz odağımızı yitirmedikçe biraz zaman kaybına yol açıyor ama kararalılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Olumlu mesafe alabileceğimize inanıyorum. Önemli olan lider cesaretidir. İnşallah iki ülke de önemli adımlar atar diye düşünüyorum.

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"FİLİSTİN GÜNDEMİMİZİN İLK SIRALARINDA"

Gündemimizin ilk sıralarında Filistin meselesi yer aldı. İsrail mezaliminin Filistin üzerinde sürdüğünü gördük. Bir taraftan tüm imkanlarımızı Filistin için seferber ederken diğer taraftan uluslararası muhataplarımız ile diyalog kurduk. Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davaya dahil olduk. Girişimlerimiz sayesinde 9 ülke daha Filistin'i tanıdı. Lübnan'da sağlanan ateşkes bölgemizdeki yangını tek başına söndürmeye yeterli değiliz. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış Filistin İsrail arasında iki devleti çözümden geçmektedir. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam etmektedir. Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, çatışmacı politikaları uluslararası bir sorundur ve sadece Türkiye'nin sorunu değildir. Uluslararası muhataplarımızla birlikte, İsrail'in bölgedeki tutumunun üstesinden hep birlikte geleceğiz.

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NATO'YU GÜÇLÜ KILMAKTA KARARLIYIZ

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz devam ediyor. 2022'de ülkemizin aracılığıyla yapılan tahıl anlaşması ile 33 milyondan fazla tahıl dolaşıma girdi. Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz’de seyrüsefer için müzakereleri sürdürüyoruz. NATO’yu da savunma sanayimizle daha güçlü kılmaktayız. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız, ittifaka verdiğmiz önemi göstermiştir.

TRUMP YÖNETİMİYLE AÇIK İLETİŞİMİ SÜRDÜRECEĞİZ

ABD ile ilişkilerimiz olumlu. Amerika ile Türkiye birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Yenı̇ ABD yönetı̇mı̇yle yapıcı ve açık dı̇yaloğa devam edeceğı̇z, Trump dönemı̇nde olumlu ı̇vmenı̇n devam etmesı̇nı̇ umuyoruz.

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AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği ülkeleri ile ikili düzlemde iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu ilişki aynı şekilde gitmiyor. AB üyeliği, Cumhurbaşkanımızın dış politkada ortaya koyduğu bir hedef olarak devam etmekte. AB'ye üyelik konusunda durum 10 yıl önce farklı bir noktaya geldi. Siyasi olarak bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Açık kalan noktalarda ilişkileri nasıl ileri götürebiliriz diye düşünüyoruz. Vize kolaylığı ve gümrük konuları dahil.

RUSYA RASYONEL BİR KARAR ALDI

Suriye'ye önceki rejimin talebi üzerine Rusya askeri olarak destek vermişti. Ancak 2017'den itibaren Cumhurbaşkanımız ile Putin arasındaki ilişkilerin altını çizmek gerekiyor. Günün sonunda Rusya esas itibariyle, çok rasyonel bir karar almıştır. Beşşar Esad'a desteğin ne Rusya'ya ne de bölgeye yardımı olmadığını görmüşlerdir. Rus üslerinin Suriye'deki geleceği meselesi, Suriye'deki yeni yönetim ile yapacakları müzakere ile sonuca ulaşacaktır. Ruslar, yapılan mutabakatlar gereği devrimcilere müdahale etmediler ve devrimciler ise bu mutabakat ile Rus üslerine saldırmadılar.