Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye getirilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalenin ardından alıkonulan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeye dönüşü için tüm kurumların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı. Türkiye’nin, özel uçak seferleriyle hem vatandaşlarını hem de üçüncü ülke katılımcılarını tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

“HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleyi “hukuka aykırı” olarak nitelendirdi.

Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.”

ÖZEL UÇAK SEFERLERİ HAZIRLANIYOR

Bakan Fidan, vatandaşların Türkiye’ye dönüşü için özel uçak seferlerinin planlandığını da duyurdu. Sadece Türk vatandaşlarının değil, filo içinde yer alan üçüncü ülke vatandaşlarının da bu kapsamda Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

Fidan, “Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Açıklamasında Gazze’deki insani duruma da dikkat çeken Fidan, Türkiye’nin Filistin’e yönelik desteğinin süreceğini vurguladı.

“Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

THY’NİN 3 UÇAĞI SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİ İÇİN EİLAT'TA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan Çarşamba gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı.

İsrail tarafından alıkonulan 78’i Türk vatandaşı 428 aktivistin İsrail’de bulunan Eilat Havalimanı’na yakın bir alana getirildiği öğrenildi.

Aktivistlerin tahliyesi için THY’nin TK-6919 sefer sayılı TC-JTM, TK-6921 sefer sayılı TC-JSO ve TK-6925 sefer sayılı TC-JTO kuyruk tescilli uçakları İsrail Eilat Havalimanı’na iniş yaptı.

Haberin Devamı

Toplam yolcu kapasitesi 400'ün üzerinde olan uçaklarla, tahliyeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının Türkiye'ye gelmesi mümkün olacak.

Özel uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanıyor.