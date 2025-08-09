×
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan peş peşe görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 10:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Bakan Fidan daha sonra, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Mısır lideri Sisi ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN'DAN AZERBAYCAN'A TEBRİK

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın liderlerinin Washington'da gerçekleştirilen zirvede elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı Bayramov'u tebrik etti.

Bakanlar, Aliyev, Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ortak deklarasyonun bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Fidan ve Bayramov ayrıca, barış anlaşmasının paraflanmasının ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Süreci ve ilgili yapıların feshedilmesi yönündeki ortak çağrının barışa önemli bir katkı olduğunu belirtti. Bakanlar, AGİT'in bu yapıların feshedilmesine ilişkin kararı en kısa sürede almasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

