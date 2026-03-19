Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşın müsebbibi İsrail'dir

Haberin Devamı

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Katar’ın ara buluculuk yürüttüğü sırada saldırıya maruz kaldığını aktaran Fidan, "Hiç hak etmedikleri bir saldırıya ve bu saldırı da halihazırda devam etmekte. Her şeyden önce Katarlı kardeşlerimize, Türk halkının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sivillerin hayatını hiçe sayan ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz ve reddediyoruz. Bu tür saldırılar hiçbir zaman hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden savaşın bölgedeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini ve huzuru derinden sarstığını vurgulayan Fidan, dün Suudi Arabistan’ın davetiyle Riyad’a gittiklerini ve toplantıda saldırıların hedefi olan kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olunduğunu en güçlü şekilde teyit ettiklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Savaşın başlamasının ardından ilk defa bu formatta bir araya geldiklerini hatırlatan Fidan, Riyad'daki görüşmelerde saldırıların bir an önce durdurularak ateşkesin sağlanması, çatışmaların yayılmasının engellenmesi ve krizin diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşturulması hedefleri doğrultusunda ortak çaba gösterilmesinde mutabık kalındığını bildirdi.

“SAVAŞIN BİRİNCİ MÜSEBBİBİ MALUMUNUZ İSRAİL'DİR”

"Açıkça ifade etmek gerekir ki bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın birinci müsebbibi malumunuz İsrail'dir." diyen Fidan, diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir evrede İsrail'in kışkırtmalarıyla başlayan ve hedefleri genişleyen bu saldırıların, sadece bölgeyi devasa bir savaş alanına çevirmekle kalmadığı aynı zamanda küresel istikrarı da sarstığını vurguladı.

Fidan, bu son derece hassas konjonktürde İran’ın taşıdığı "tarihi sorumluluğu" da açıkça hatırlatmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Haberin Devamı

AL SANİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgede gerilimin tırmandırılmasına ve İran’ın ülkesine yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor." dedi.

Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bölgede benzeri görülmemiş bir tırmanış yaşandığını ifade eden Al Sani, "Savaşın kapsamının genişletilmesi bölge güvenliğine hizmet etmiyor." ifadesini kullandı.

Al Sani, İran’ın ABD üslerini hedef aldığı yönündeki iddialara ilişkin ise, "İran'ın ABD üslerini hedef aldığı iddiası kabul edilemez ve haksızdır." diye konuştu.

Haberin Devamı

Gerilimin daha da artmasının tehlikelerine dikkati çeken Al Sani, "Düşmanlıklar ve savaşın tırmanması, bölge ülkelerinin yalnızca kaosa sürüklenmesine yol açacaktır." uyarısında bulundu.

İran’ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Al Sani, "Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor." dedi.

"RAS LAFFAN'A SALDIRININ KÜRESEL ENERJİ PİYASASINA ETKİSİ OLACAKTIR"

İran’ın Katar’daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan'ı hedef almasına da değinen Al Sani, "İran’ın vurduğu Ras Laffan Limanı, Katar halkının rızık kapısıdır ve küresel enerji piyasasına etkisi olacaktır." dedi.

Haberin Devamı

Al Sani, Ras Laffan'a düzenlenen saldırının alt yapıyı tahrip ettiğini, ekonomik boyutunun ise değerlendirildiğini belirterek, "Maddi hasar değerlendiriliyor. Maddi hasar yerine gelir ancak insan canı geri gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Katar’ın saldırıya karşı tutumuna ilişkin ise Al Sani, "Bu saldırıya ilişkin Katar devleti olarak her türlü cevap hakkımızı saklı tutuyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’NİN KATAR’A DESTEĞİ HER DAİM SÜRMÜŞTÜR"

Al Sani, İran’dan Türkiye’ye yönelik saldırıyı da kınadıklarını belirterek, "İran’ın bölgesel ülkelere yönelik saldırılarının derhal durdurulmasının önemini vurguluyoruz." dedi.

Türkiye ile Katar dayanışmasına işaret eden Al Sani, "Türkiye’nin Katar’a desteği her daim sürmüştür. Bu desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı