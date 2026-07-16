Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaş Karadeniz'e taşınmamalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Ukrayna'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile gerçekleştirdiği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:



"Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmek için kapsamlı görüşmeleri ele aldık. Son dönemde artan saldırılardan endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna'daki acılar son bulmalı. NATO Zirvesi'nde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk günden beri Ukrayna'ya hem askeri hem siyasi destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'da belirttiği üzere Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.Türkiye savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollarla sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakere tekrar ev sahipliği yapmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

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"SAVAŞ KARADENİZ'E TAŞINMAMALI"

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Savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılma riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz’de huzurun korunması şarttır. Sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir durum değildir. Sağ duyu çağrısında bulunuyoruz.

"SAVAŞIN KAZANINI OLMAZ BARIŞIN DA KAYBEDENİ OLMAZ"

Cumhurbaşkanımızın savaşın başından beri etkili bir tutumu var. Savaşın kazanını olmaz barışın da kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tehdit altında olması meselesi savaşı başka boyuta taşıyor. İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum.

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Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti ve ticareti güvenlik hayati derecede önemli. Savaş devam ederken hem bizim hem BM'nin bir teklifi olmuştu. İki alanı buradan ayıralım ve taraflar burada belli bir taahhütte bağlı kalsınlar. Asıl amacımız savaşın tamamen durdurulması.

Bu mümkün olmuyorsa birkaç tane kritik alanda savaş moratoryum ilan edilebilir. Hedefler vurulmayabilir. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de güvenlik garantileri. Türkiye, deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Planlama çalışmaları yapılmakta."

UKRAYNA'DAN ATEŞKES MESAJI: MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE YAPILABİLİR

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Ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, ülkesinin ateşkese hazır olduğunu ifade etti.

Sibiha, olası barış görüşmelerinin Türkiye'de gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi ve "Ukrayna olarak ateşkese hazırız" dedi.

Sibiha açıklamasında, "Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz" ifadesini kullandı.