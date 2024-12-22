Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da: Yeni yönetimin lideri ile görüştü

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Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkent Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.