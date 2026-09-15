Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Rusya ile Ukrayna arasında mutabakata varılması için girişimlerimizi artırdık

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Fidan, Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildi. Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede, alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin lojistik açıdan önemine, özellikle Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü rolü üstlendiklerine işaret edilen görüşmede, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde faaliyetlerin koordinasyonunun önemi vurgulandı. Görüşmede, ikili ilişkilerin geleceği, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular da ele alındı.

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FİDAN'DAN AZERBAYCAN İLE KARDEŞLİK MESAJI

Fidan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Bayramov, düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bayramov ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Kadim dostluğumuzla önemli sorunların üstesinden geliyoruz. Tek millet iki devlet prensibiyle hareket eden bir ilişkimiz var. Bu konudaki liderliklerinden dolayı Cumhurbaşkanlarımıza da minnetlerimizi ifade etmek istiyoruz. Bugün çok detaylı görüşmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanı sayın Aliyev tarafından da kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim.

AZERBAYCAN İLE 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli sac ayaklarından birini ekonomik ve ticari işbirliğimiz teşkil etmekte. Karşılıklı yatırımlarımız ve ortak projelerimiz her gün artmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından koyulan 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için bütün kurumlarımız çalışmaktadır. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimize önemli bir zemin hazırladık. Savunma sanayilerimiz arasında derinleşen işbirliği bu ortaklığın en büyük yansımasıdır.

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Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemiştir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sürecin tamamlanmasıyla bölgemizde yeni bir işbirliği döneminin başlayacağına inanıyoruz.

Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi döneme dönülmelidir. İlgili taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.

KARADENİZ'DEKİ SALDIRILAR

Bugün Ukrayna Savaşı'nı da görüşme imkanımız oldu. Savaş Karadeniz'i de ciddi şekilde etkilemekte. Savaşın başından bu yana Karadeniz'i savaşın dışında tutmak için ciddi çaba gösterdik. Son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgedeki güvenliği tehdit etmekte.

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Bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretimizi artırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri vurguladığı gbii en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir."