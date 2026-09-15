×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Rusya ile Ukrayna arasında mutabakata varılması için girişimlerimizi artırdık

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Azerbaycan#İlham Aliyev
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Rusya ile Ukrayna arasında mutabakata varılması için girişimlerimizi artırdık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 13:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri ile gelişen işbirliğinin ele alındığı kaydedildi. Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşen Fidan, "Son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgedeki güvenliği tehdit etmekte. Rusya ile Ukrayna arasında mutabakata varılması için girişimlerimizi artırdık" açıklamasını yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Fidan, Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildi. Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede, alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin lojistik açıdan önemine, özellikle Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü rolü üstlendiklerine işaret edilen görüşmede, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde faaliyetlerin koordinasyonunun önemi vurgulandı. Görüşmede, ikili ilişkilerin geleceği, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular da ele alındı.

Haberin Devamı

FİDAN'DAN AZERBAYCAN İLE KARDEŞLİK MESAJI

Fidan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Bayramov, düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gözden KaçmasınSuudi Arabistanda çok sayıda bölgede saldırı alarmıSuudi Arabistan'da çok sayıda bölgede saldırı alarmıHaberi görüntüle

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bayramov ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Kadim dostluğumuzla önemli sorunların üstesinden geliyoruz. Tek millet iki devlet prensibiyle hareket eden bir ilişkimiz var. Bu konudaki liderliklerinden dolayı Cumhurbaşkanlarımıza da minnetlerimizi ifade etmek istiyoruz. Bugün çok detaylı görüşmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanı sayın Aliyev tarafından da kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Rusya ile Ukrayna arasında mutabakata varılması için girişimlerimizi artırdık

AZERBAYCAN İLE 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli sac ayaklarından birini ekonomik ve ticari işbirliğimiz teşkil etmekte. Karşılıklı yatırımlarımız ve ortak projelerimiz her gün artmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından koyulan 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için bütün kurumlarımız çalışmaktadır. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimize önemli bir zemin hazırladık. Savunma sanayilerimiz arasında derinleşen işbirliği bu ortaklığın en büyük yansımasıdır.

Haberin Devamı

Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemiştir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sürecin tamamlanmasıyla bölgemizde yeni bir işbirliği döneminin başlayacağına inanıyoruz.

Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi döneme dönülmelidir. İlgili taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Rusya ile Ukrayna arasında mutabakata varılması için girişimlerimizi artırdık

KARADENİZ'DEKİ SALDIRILAR

Bugün Ukrayna Savaşı'nı da görüşme imkanımız oldu. Savaş Karadeniz'i de ciddi şekilde etkilemekte. Savaşın başından bu yana Karadeniz'i savaşın dışında tutmak için ciddi çaba gösterdik. Son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgedeki güvenliği tehdit etmekte.

Haberin Devamı

Bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretimizi artırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri vurguladığı gbii en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir."

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımız Suriyeyi ziyaret edecekDışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecekHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAlman basınından Mekke Anlaşması analizi: Türkiyenin hamlesi dünya dengelerini değiştiriyorAlman basınından Mekke Anlaşması analizi: 'Türkiye'nin hamlesi dünya dengelerini değiştiriyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Azerbaycan#İlham Aliyev

BAKMADAN GEÇME!