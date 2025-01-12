Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı: Türkiye olarak hazırız

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi’nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Bakan Fidan, Arap ülkeleriyle yapılan toplantıda, bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıdıklarını söyledi.

Suriye’deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğini belirten Fidan, “Suriyeli kardeşimiz Şeybani'nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir. Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabalarımızı daha etkin kılmak için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz” ifadelerini kullandı.





Haberin Devamı

Bakan Fidan, Suriye’de toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının ana odakları olmaya devam etmesi gerektiğini kaydederek, “Eğer ‘SDG’ merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir” diye konuştu.

Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabileceklerini vurgulayan Fidan, “Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.