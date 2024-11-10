Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temaslar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’a geldi. Fidan başkent Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Zirvede, geçtiğimiz yıl alınan kararların uygulanmasının takibinin yapılması ve İsrail’in Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurması yönünde alınacak somut kararlar ele alındı.



İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin ilk toplantısı, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da gerçekleştirilmişti.



KRİTİK TEMASLAR



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, buradaki temasları kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldiği bildirildi.



Bakan Fidan daha sonra, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.