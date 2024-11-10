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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Fuad Hüseyin#Irak#Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 16:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel,, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Riyad'da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’a geldi. Fidan başkent Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Zirvede, geçtiğimiz yıl alınan kararların uygulanmasının takibinin yapılması ve İsrail’in Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurması yönünde alınacak somut kararlar ele alındı.

İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin ilk toplantısı, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da gerçekleştirilmişti.

KRİTİK TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, buradaki temasları kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve  Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan kritik temaslar

Bakan Fidan daha sonra, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan kritik temaslar


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#Fuad Hüseyin#Irak#Hakan Fidan

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