Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'la tarihi anlaşmayı duyurdu: Bir ilk olacak

Haberin Devamı

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile İslamabad'da bir araya geldi.

Dar, Türkiye ile Pakistan'ın ekonomiden eğiteme kadar farklı alanlarda ortak projeler üzerinde çalıştığını belirterek, "Bütün bu çalışmalar Üst Düzey Stratejik İş Birliği Konseyi'nin çalışmalarını sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde değerlendirmemizi sağlayacak. Her iki ülkenin ilişkisi son derece önemli seviyede" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

"Madencilik, doğal gaz, petrol ve nadir elementler konusunda iş birliği mekanizmalarının" değerlendirildiğini ifade eden Fidan, şunları dile getirdi:

Haberin Devamı

"Değerli basın mensupları, bugün İslamabad'da Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile beraber çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmekteyiz. Sayın Dar'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Öğleden sonra Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edileceğiz.

HEDEF, ÜLKELER ARASINDA TİCARETİ 5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMAK

Halklarımızın arasındaki güçlü bağ bizleri daha somut, daha verimli sonuçlar almaya itiyor. Hükümet olarak bize düşen görev kardeşlik ilişkimizi kurumsal bir ortaklığa dönüştürmektir. Ekonomi, eğitim, savunma alanlarındaki iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.

Az önce değerli kardeşim de söyledi, oluşturduğumuz ortak çalışma grupları büyük verimle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir. Ortaya koyduğumuz daha yapısallaştırılmış çalışmanın ürünlerinden biri de bu olacak. Ticaretimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız.

Haberin Devamı

Ülkelerimiz arasındaki havayolu bağlantısı verimli şekilde işlemeye devam ediyor. Kara ve deniz yolu bağlantılarımızı da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Hem Türkiye hem Pakistan savunma sanayii alanında önemli atılımlar yaptı. Bu alanda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz.

İki ülke terörle mücadelede güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Bu konuda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan'ın FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede yanımızda olması değerlidir.

Pakistan'ın KKTC'ye verdiği desteğe de değinmeden geçemeyeceğim. Bu konuda da Pakistan'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

Haberin Devamı

'SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ'

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü istişare mekanizmasıyla bölgede barış ve diyaloğun ön plana çıkarılması için çalışıldığını kaydeden Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi.

Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pakistan'a gidiyor Haberi görüntüle

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI RİSK OLUŞTURUYOR"

"İsrail saldırganlığının tüm dünya için risk oluşturduğuna inanıyoruz. Saldırılar maalesef nükleer yayılmanın önlenmesine dair uluslararası düzene olan güveni de sarsmıştır" diyen Fidan, bu konuda nükleer müzakerelere dönülmesi için İran ile temasların sürdüğü bilgisini verdi.

Türkiye'nin İsrail'in saldırılarının son bulmasını savunduğunu kaydeden Fidan, Türkiye-Pakistan dostluğunun ilelebet devam edeceğini vurguladı.