Pakistan'da savaş zirvesi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4'lü toplantıya katıldı

Haberin Devamı

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak ve bölgedeki gelişmelere ilişkin düzenlenecek kritik toplantıya katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Bakan Fidan, Pakistan ev sahipliğinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin katılacağı toplantı öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

İki bakan, bölgesel gelişmeler de dahil olmak üzere ortak gündemde yer alan konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan daha sonra, İslamabad'da ikili görüşmelerde bulundu.

BAKAN FİDAN 4'LÜ TOPLANTIYA KATILDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti.

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ NSOSYAL PAYLAŞIMI

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

